В Днепре с 5 августа стоимость тарифов на проезд в коммунальном транспорте вырастет с 1,5 до четырех гривень. Об этом сообщает пресс-служба КП Днепровский электротранспорт.

"Согласно решению исполкома Днепровской городского совета, с 5 августа 2018 года стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа в городском электротранспорте (трамвай, троллейбус) КП Днепровский электротранспорт составляет 4 гривни", - говорится в сообщении.

Однодневный проездной будет стоить 10 гривень, на неделю – 60 гривень, проездной на месяц на один вид транспорта будет стоить 220 гривень, на два вида – 260 гривень.

Студенческий и ученический билеты на 1 вид транспорта будут стоить 110 гривень, на два вида – 130 гривень. Для льготных категорий сохранится бесплатный проезд.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове будет дорожать проезд в трамваях, троллейбусах и метро.