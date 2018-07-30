Мужа певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу уличили в измене. Пока певица выступала в Азербайджане на фестивале "Жара", ее супруга заметили в одном из киевских караоке-клубов в компании молодой девушки. Они вместе спели песню украинского музыканта Михаила Бублика "Я сам тебя выдумал" и активно веселились. Мурат фривольно обнимался со спутницей и частенько что-то шептал ей на ухо. Парочка покинула заведение после полуночи.

С кем и где проводил время Мурат

По данным издания, спутница супруга Ани Лорак – киевлянка Яна Беляева. Она занимается тем, что продает одежду и обувь через Instagram. Яна с подругами часто ходит повеселиться в тот самый клуб Dali Park, где и была замечена с Муратом.

В соцсетях девушка выкладывает фотографии из заграничных путешествий и снимки с брендовыми дорогими вещами.

После сообщений в СМИ девушка закрыла свой Инстаграм.

Фото: Яна Беляева (слева)

Клуб Dali Park был открыт в 2013 году, он принадлежит самому Мурату Налчаджиоглу. Клуб находится в центре Киева, на Парковой дороге.

Именно там было снято последнее видео, где супруг Ани Лорак поет в караоке с длинноволосой брюнеткой, которую время от времени обнимает и поглаживает.

Слухи об изменах

Это уже не первый раз, когда ходят слухи о неверности супруга Ани Лорак. В самом начале их брака в сети нередко появлялись фото Мурата в компании других девушек. Еще в 2011 году нелестно о нем отзывался журналист Отар Кушанашвили: " Ее брак с турком Муратом трещит по всем швам; не выдержала испытания красивая байка, что он бизнесмен, альфонс альфонсом, классический типаж; брак на пути к катастрофе". Спустя какое-то время об изменах замолчали, однако стали появляться сплетни, что Мурат живет за счет обеспеченной жены.

Время от времени слухи об изменах Мурата обсуждают в интернете. В последний раз, в середине июля, "Дни.ру" со ссылкой на ясновидящую Саону написало о том, что брак певицы трещит по швам и что счастья в ее семье давно нет. По ее словам, у Ани нет женского счастья и она часто плачет навзрыд, при этом пытается сохранить семью, поскольку любит мужа. Ясновидящая предположила, что в ближайшее время душевные раны певицы найдут отражение в ее творчестве, что есть риск впасть в депрессию.

В одном из интервью певица рассказывала, как супруг после одного из концертов собирался уйти от нее из-за напряженного графика.

"Мы даже толком не успеваем поговорить: с одного концерта ты бежишь на другой, оттуда на интервью, потом на запись. Мне так жить очень сложно", - процитировала она мужа, который впрочем вскоре передумал.

Лорак жалуется на нехватку денег

Сама певица тем временем жалуется на то, что ей приходится много работать из-за нехватки денег. "Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Я - эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!", - заявила Лорак журналистам на фестивале "Жара" в Баку.

По ее словам, супруг не очень богат, и именно она обеспечивает семью. "Это иллюзия, что у меня богатый муж. Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее", - рассказала певица.

Кроме того, СМИ писали, что на свое шоу DIVA певица потратила миллионы долларов, из-за чего она теперь в огромных долгах. Для шоу нужно было более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, около 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и команда из 250 человек.

Встреча и жизнь с Муратом

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу познакомились в Турции, когда певица отдыхала в Анталии. Ей приглянулся симпатичный менеджер отеля. Он помогал устраивать банкет в честь украинской звезды, а когда она на пляже присела в кафе, в последний день отдыха, он подошел и сказал, что не знает, встретит ли еще, но будет ждать всю жизнь.

После того, как Ани Лорак вернулась в Украину, он писал ей красивые смс на английском. Она с начала не отвечала, потому что совсем не знала Мурата, есть ли у него семья, что это за человек. А потом они начали созваниваться. Причем в то время Ани Лорак плохо знала английский, поэтому они часто просто дышали в трубку.

А спустя год певица отправилась снимать клип в Турцию и организаторы выбрали именно тот отель, где она познакомилась с Муратом.

СМИ писали, что история жизни Мурата Налчаджиоглу похожа на непростую ситуацию, в которой находилась Ани Лорак. Она росла в неполной многодетной семьи, ее мама много работала и какое-то время будущей певице даже пришлось жить в интернате.

У Мурата рано умер отец, он должен был обеспечивать трех сестер и мать.

У пары завязались отношения, и через 4 года, в 2009 году, они поженились. В 2011 году Ани Лорак родила дочь Софию.