Новый глава британского МИД Джереми Хант во время визита в Китай перепутал китайцев с японцами. Об этом сообщает Sky News.

Во время встречи с китайским коллегой Ван И Хант решил продемонстрировать свою связь с принимающей стороной и назвал свою жену, китаянку, японкой. "Моя жена - японка, ой, то есть китаянка", - сказал он во время обмена любезностями, добавив, что допустил ужасную ошибку.

Слова министра вызвали смех присутствующих. "Моя жена - китаянка, а дети наполовину китайцы, поэтому у нас есть еще китайские бабушки и дедушки, которые живут в городе Сиане, и с Китаем нас связывают прочные семейные узы", - попытался смягчить казус британский министр.

Напомним, что отношения Японии и Китая остаются напряженными со времен Второй мировой войны. Особенно болезненными в памяти китайцев считаются события Второй японо-китайской войны (1937-1945 годы). В частности, в 1937 году в ходе так называемой нанкинской резни от рук японских военных погибли, по разным оценкам, от 40 до 500 тысяч человек. Правительство Японии отрицает причастность к произошедшему.

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