Порошенко уволил чиновника, обещавшего ему Томос до Дня Крещения Руси
Президент Петр Порошенко уволил замглавы АП Ростислава Павленко. Указ опубликован на сайте президента.
"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.
Как сообщается, Павленко заменил Владимира Горбулина в должности директора Национального института стратегических исследований.
Как рассказывала "Страна", именно Павленко являлся на Банковой куратором идеи предоставления автокефалии Украине. По данным наших источников, с подачи Павленко Петр Порошенко озвучил получение Томоса до дня Крещения Руси. Как рассказали на Банковой фактически Павленко президента очень крупно подставил.
"Изначально было понятно, что столь сложный вопрос, с учетом колоссального сопротивления Москвы и РПЦ, не может быть решен в течение нескольких месяцев в такой консервативной структуре как Церковь, - сказал "Стране" источник на Банковой. - Но в окружении президента была группа людей во главе с Ростиславом Павленко, которые решили подарить Порошенко "вундерваффе" (чудо-оружие - Прим.Ред.) для победы на выборах. Они его убедили, что можно быстро договориться со Вселенским патриархатом об автокефалии и продать это избирателю как колоссальную победу. Именно на основе их информации Порошенко и озвучивал ориентиры по Томосу к Дню Крещения Руси. Но реальность вышла совсем другой. Получается, Павленко и Ко просто подставили президента".