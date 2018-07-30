Президент Петр Порошенко уволил замглавы АП Ростислава Павленко. Указ опубликован на сайте президента.

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.

Как сообщается, Павленко заменил Владимира Горбулина в должности директора Национального института стратегических исследований.

Как рассказывала "Страна", именно Павленко являлся на Банковой куратором идеи предоставления автокефалии Украине. По данным наших источников, с подачи Павленко Петр Порошенко озвучил получение Томоса до дня Крещения Руси. Как рассказали на Банковой фактически Павленко президента очень крупно подставил.

"Изначально было понятно, что столь сложный вопрос, с учетом колоссального сопротивления Москвы и РПЦ, не может быть решен в течение нескольких месяцев в такой консервативной структуре как Церковь, - сказал "Стране" источник на Банковой. - Но в окружении президента была группа людей во главе с Ростиславом Павленко, которые решили подарить Порошенко "вундерваффе" (чудо-оружие - Прим.Ред.) для победы на выборах. Они его убедили, что можно быстро договориться со Вселенским патриархатом об автокефалии и продать это избирателю как колоссальную победу. Именно на основе их информации Порошенко и озвучивал ориентиры по Томосу к Дню Крещения Руси. Но реальность вышла совсем другой. Получается, Павленко и Ко просто подставили президента".