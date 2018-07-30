Возведение голь-клуба президента США Дональда Трампа Trump International Golf Links Scotland привело к прямым потерям 68 из 205 гектаров официально защищенных песчаных дюн в Шотландии. Об этом со ссылкой на отчет шотландского правительственного агентства Scottish Natural Heritage (SNH) сообщает AP.

"Семейный бизнес президента США Дональда Трампа частично разрушил официально защищенные песчаные дюны в Шотландии, когда строился гольф-клуб на севере от Абердина", - говорится в сообщении.

Строительство Trump International Golf Links Scotland "привело к прямым потерям" 68 из 205 гектаров дюн Foveran Links.

Как сообщили в SNH, разрушенные и поврежденные объекты являются одним из лучших образцов подвижных песчаных дюн в Великобритании, которые развивались в течение четырех тысяч лет.

В свою очередь исполнительный вице-президент Trump International Сара Малоун отметила, что компания владеет менее 5% площади, которая имеет особый научный интерес, и часть этой площади осталась нетронутой.

Отмечается, что в 2008 году шотландские органы выдали разрешение на строительство проекта компании Трампа, однако каждая фаза строительных работ нуждалась в дополнительном пересмотре. Сам гольф-клуб, который может включать два поля для гольфа, отель с 450 комнатами и до 1500 домов, был завершен в 2012 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп открывает именной гольф-клуб в Дубае.

Также стало известно, чем именно и в каком количестве владеет новый президент США Дональд Трамп.