Высший совет правосудия признал незаконным применение нардепом Дмитрием Линько силы к судье и требует реакции на это от Генеральной прокуратуры и Верховной Рады.

26 июля ВСП рассмотрел сообщение судьи Оболонского райсуда Киева Сергея Родионова о вмешательстве в его деятельность на заседании 8 октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тогда рассматривали ходатайство начальника следственного отдела Оболонского управления столичной полиции Одягайло А.В. о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Калашникова Н.А. и Гамоцкого А.А., подозреваемых по ч. 2 ст. 289 УКУ.

Как заявляет судья, во время рассмотрения в зале суда находилась группа молодых людей, среди которых был и народный депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько.

"Люди вели себя вызывающе, мешали проводить судебное заседание, в том числе высказывали угрозы применения насилия, препятствовали выходу из зала судебных заседаний судье Родионову С.А. и секретарю судебных заседаний Нижегородцевой А.А., пытались причинить телесные повреждения подозреваемым, которые находились под стражей", – говорится в сообщении.

В тот же день Линько распространил в СМИ информацию о том, что судья Сергей Родионов якобы взял 30 тысяч долларов взятки за то, что выпустит на свободу автоугонщиков. Обо всем этом Родионов сообщил Высшему совету правосудия еще 9 октября 2017 года.

Генпрокуратура на запросы из ВСП сообщила, что обращение судьи Родионова передали прокуратуре Киева, а та не увидела признаков преступления, поэтому даже не внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о событиях в Оболонском суде.

ВСП признала грубым нарушением требований Уголовно-процессуального законодательства невнесение чиновниками ГПУ сведений в реестр и пересылку сообщения судьи и запросов Высшего совета правосудия от одного правоохранительного органа к другому.

"Согласно статье закона "О статусе народного депутата", в своей деятельности народный депутат должен придерживаться общепризнанных норм морали, сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других служебных и должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его, избирателей, Верховную Раду, государство", – напоминает совет.

"Посему действия Линько 8 октября 2017 года в Оболонском районном суде города Киева не соответствуют требованиям Конституции и законам Украины", – отмечает ВСП.

Поэтому Высший совет правосудия решил внести в Генпрокуратуру представление о привлечении к ответственности за бездействие лиц, которые не внесли в ЕРДР сведения по сообщению судьи Родионова.

Кроме того, ВСП решила обратиться к Верховной Раде относительно оценки действий Линько с точки зрения соблюдения этики и высоких стандартов поведения народного депутата.

Ранее судья Родионов заявлял, что Линько плюнул ему в лицо, не выпускал из зала и пытался побить подозреваемых.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Мельничук разбил нос нардепу Линько после эфира на NewsOne.

Также мы сообщали, что депутат-радикал со скромной декларацией Дмитрий Линько ездит на кабриолете Mercedes и носит часы за 170 000 гривен.