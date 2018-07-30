Нардеп от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар подтвердила, что ее мама приобрела земельные участки в Киевской области, о чем писала "Страна", но отрицает наличие большого достроенного дома в Киевской области. Об этом она сообщила в интервью "Украинской правде".

"Мама владеет недостроенным домом размером 200 кв. м. Стоимость земли – до 400 долларов за сотку, земля была залоговая в банке, поэтому стоила меньше. Но сейчас цена не изменилась, за эти же деньги можно купить участок рядом. В целом стоимость земли вышла где-то около 13 тысяч долларов, поэтому, очевидно, мама могла купить себе участок на сбережения, кроме того, она продала квартиру в Погребищах", - заявила Сюмар, отвечая на вопрос об информации в СМИ о ее земле и большом имении под столицей.

Она рассказала, что дом в Киевской области находится на этапе ввода в эксплуатацию. "Там комната мамы, моя, сестры и один общий зал с кухней. Строить его мы помогаем с сестрой. При разводе я отказалась от дачного дома, поэтому муж компенсировал мне 1 миллион гривен, и помочь маме я имею за что. Эти расходы будут указаны в моей декларации за этот год", - подчеркнула она.

Сюмар утверждает, что 400 долларов за сотку – реальная цена, а опубликованные в СМИ фото - снимки не ее дома.

Ранее "Страна" сообщала, что Сюмар задекларировала Volvo за 1,2 млн гривен и три миллиона наличкой.

Также политик продала квартиру и дом за 1 миллион гривен родному супругу.