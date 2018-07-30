Российская певица, телеведущая и спортсменка Анна Семенович попала в базу данных сайта "Миротворец". В ее личной карточке на сайте указано, что она была внесена в базу за " сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", а также за "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

В частности, сайт сослался на фотографию на Instagram-странице Семенович, сделанную во время ее поездки в Ялту весной этого года. Кроме того, на прошлой неделе певица выступила в оккупированном Донецке на праздновании Дня работника торговли. В 2014 году она также фотографировалась в футболке с надписью "Не смешите мои Искандеры".

Ранее "Страна" писала о том, что актер Гоша Куценко попал на "Миротворец" за попытку попасть в Крым с друзьями.

Также мы сообщали, что польского священника внесли на "Миротворец" за антиукраинские высказывания.