В Украине чиновники указывают в декларациях дорогие автомобили Lexus, Jaguar, Land Rover и даже Tesla по цене в 48-50 тысяч гривень. Об этом узнали аналитики проекта "Декларации" от Bihus.info.

Они напоминают, что в январе 2017 года Национальный банк запретил наличные расчеты на сумму свыше 50 тысяч гривень, поэтому, чтобы обойти ограничения, соглашения о продаже автомобилей часто заключаются по заниженным ценам в документах.

"А если еще и покупателем является чиновник - то ему такие сделки выгодны вдвойне, поскольку позволяют избежать вопросов о происхождении состояния", - отмечают авторы расследования.

Их анализ показал, что в 2016-начале 2017 года декларанты приобрели 936 иномарок по цене от 48 до 50 тысяч гривень.

"Самой популярной маркой оказался немецкий "автомобиль для народа" Volkswagen - 93 штуки. Также лидерами доверия являются такие японские бренды как Toyota (68 шт.) и Mitsubishi (58 шт.). Якобы за символические суммы чиновникам удалось стать владельцами 41 Mercedes-Benz, 30 Audi, 29 BMW", - рассказывают журналисты.

По их данным, из автомобилей класса "люкс" в ценовом диапазоне от 45 до 50 тысяч представлены 13 Subaru, 7 Lexus, по 3 Dodge и Chrysler, 2 Land Rover и даже по одному Jeep Grand Cherokee и Jaguar S-Type.

"Однако настоящим украшением коллекции стала Tesla Model S столичной коммунальщицы Татьяны Шуберт стоимостью 50 тысяч гривень", - отмечают исследователи.

Напомним, начальница планово-экономического отдела КП по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района Киева Татьяна Шуберт получила в подарок от сына электрокар Tesla Model S, оцененный всего лишь в 50 тысяч гривень.

Фото: bihus.info

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