Матери украинского политзаключенного Александра Кольченко разрешили трехдневное свидание с сыном в российской колонии. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на региональный общественный наблюдательный комитет (ОНК).

"Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече членов ОНК с Ларисой Кольченко каких-либо заявлений или жалоб от нее не поступало. Сообщается, что с момента окончания голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб не высказывал.

"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, так как заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения. Как только договор будет предоставлен, Кольченко продолжит обучение. Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование", - добавил представитель ОНК.

Напомним, Кольченко объявил голодовку 31 мая, требуя освобождения Олега Сенцова, однако был вынужден прекратить ее 7 июня, так как слишком ослаб.

Кольченко и Сенцов были задержаны спецслужбами РФ в мае 2014 года в Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Летом 2015 года Кольченко был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, Сенцов - к 20 годам. Оба отрицают свою вину.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина готова обменять 23 россиянина на Сенцова, Кольченко и других политзаключенных.

Также мы сообщали, что матери Сенцова и Кольченко записали обращение к Порошенко.