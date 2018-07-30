Польские политики всерьез рассматривают вопрос о предъявлении Кремлю требований о выплате компенсаций за вред, который нанес их стране СССР. Этой проблемой намерен плотно заняться польский Сейм следующего созыва. Депутаты намерены предъявить Москве претензии о выплате военных репараций.

Об этом заявил Аркадиуш Мулярчик, глава комитета Сейма по вопросам выплаты репараций, передает Lenta cо ссылкой на Rzeczpospolita.

"В следующем созыве парламенту следует подготовить претензии к России о компенсации ущерба, который стране нанес Советский Союз. Я знаю, что такие требования уже готовы предъявить и страны Балтии", - уточнил Аркадиуш Мулярчик.

Он также подчеркнул, что исполнение требований маловероятно, так как "Россия - это страна, не уважающая международный правопорядок". Однако, по его словам, требования все же необходимо выдвинуть. Точная сумма компенсации не уточнялась.

Ранее польские власти потребовали от Берлина возместить Варшаве ущерб от действий Третьего рейха в период Второй мировой войны почти в триллион долларов. Тогда Мулярчик также отмечал, что получить репарации от Германии более вероятно, чем от России.

До этого в МИД Польши заявляли, что вопрос о получения компенсаций от Москвы за ущерб, который был причинен Польше в годы Второй мировой войны, должен быть серьезно проанализирован.

В сентябре 2017 года правящая партия Польши "Право и справедливость" заявила, что страна имеет право потребовать от Москвы репараций по договору, известному как Рижский мир. Документ был подписан 18 марта 1921 года по итогам советско-польской войны. Польская сторона, согласно документу, получила ряд территорий, ранее принадлежавших Российской империи, советская сторона была обязана выплатить деньги за вклад Польши в хозяйственную деятельность империи, вернуть трофеи и передать большое количество имущества. В сентябре 1939 года советское правительство аннулировало все договора и соглашения с Польшей в связи с распадом польского государства. Часть отданных земель (Западная Украина и Западная Белоруссия) вошла в состав СССР.

Ранее "Страна" сообщала, что у Меркель ответили Польше, что Германия давно выплатила все репарации.