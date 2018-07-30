В понедельник, 30 июля, в возрасте 57 лет умер народный депутат Украины III-IV созывов (1998-2006 гг.), генеральный директор николаевского магазина "Сотка" Виктор Горбачев.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца в тот момент, когда Горбачев выходил из подъезда своего дома в Николаеве, пишет издание Новости-N. У него остались жена и дочь.

Фото: novosti-n.org

Виктор Горбачев был народным депутатом Украины III созыва (с марта-1998 по апрель-2002) от избирательного округа № 127 (Николаевская область). Также Горбачев был народным депутатом и IV созыва ( апрель- 2002 - апрель-2006) от избирательного округа № 128 (Николаевская область).

Кроме того, он возглавлял постоянную комиссию по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета, а также был руководителем фракции "Нашей Украины" в Николаевском облсовете.

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве внезапно скончался звезда сериала "Счастливы вместе" Александр Исаков.

Также мы сообщали, что в Тернополе скончался известный украинский писатель Петр Сорока.



