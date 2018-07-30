Колинда Грабар-Китарович, лидер Хорватии, которую называют самым сексуальным президентом мира, дважды приглашала президента РФ Владимира Путина с государственным визитом в Загреб. Об этом Грабар-Китарович рассказала в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него", - отметила Грабар-Китарович в интервью после своего визита в Россию на чемпионат мира по футболу.

По словам Грабар-Китарович, Хорватия "очень ждет Владимира Путина". "Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы", - сказала президент.

Она не назвала возможной даты визита главы РФ. В то же время подчеркнула - визит зависит от расписаний обоих лидеров.

"Но как я сказала президенту Путину - как только ему это удобно", - добавила Грабар-Китарович.

Колинда Грабар-Китарович, ставшая одной из звезд прошедшего чемпионата мира по футболу в России, буквально влюбила в себя широкую публику. По окончании финального матча Франция-Хорватия, в котором сборная страны проиграла французам в упорной борьбе, Колинда Грабар-Китарович, наверное, жарче всех обнимала игроков и коллег, включая президента Франции Эммануэля Макрона, которому достался даже поцелуй хорватского президента.

Ранее "Страна" сообщала, что промокшая без зонта президент Хорватии заявила, что с Россией надо сотрудничать, а не изолировать ее.

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