В проведение чемпионата Украины по футболу сезона 2018/2019 УПЛ внесла несколько существенных изменений. Главное из них касается проведения "золотого матча" между командами занявшими первое и второе место при равенстве очков и разницы забитых и пропущенных.

"При равенстве показателей (очки и разница забитых и пропущенных голов) для определения победителя чемпионата проводится "золотой матч", в других случаях места команд определяются жребием. Решение о месте проведения и времени начала "золотого матча" принимает дирекция УПЛ. Команда-хозяин поля определяется с помощью жеребьевки", - говорится в официальном заявлении УПЛ.

Если основное время "золотого матча" закончится вничью, то будет назначено дополнительное время (2 тайма по 15 минут, без перерыва). Если и дополнительное время закончится вничью, то команды пробьют серию 11-метровых ударов.

Последний раз в Украине "золотой матч" проводился в сезоне-2005/06, когда в Кривом Роге "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 2 - 1.

Ранее "Страна" сообщала, что "Динамо" начало продажу билетов на матч третьего тура против "Шахтера".

Также мы рассказывали, что "Шахтер" объявил старт продаж пакетов билетов на домашние матчи в Лиге чемпионов.