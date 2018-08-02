2 августа православные украинцы отмечают День пророка Ильи. Это один из самых популярных в народе святых, который пришел на смену Перуна после введения христианства. Он считается "грозным святым", который сурово карает грешников, но очень милостив к праведникам. С днем Ильи связано множество народных поверий и примет.

Кто такой пророк Илья

Считалось, что пророк Илья - хозяин грозы и дождя, а гром гремит, когда по небу несется его колесница. По преданию, это грозный и справедливый защитник, покровитель скотоводства, земледелия. К нему обращались за помощью в разрешении супружеских споров, ссор между родителями и детьми.

Илия жил в Израильском царстве в IX веке до н. э. В те времена царь Ахав пытался установить культ Ваала – ассирийско-вавилонского божества. Илия совершил немало чудес, чтобы донести до царя, какая вера является истинной. Он воскресил подростка, вызывал дождь, трижды сводил огонь с небес, предсказал, что на страну обрушится голод.

По славянским легендам, Илия не мог ходить до 33 лет, а после этого был исцелен сверхъестественной силой. Это перекликается с народными сказаниями об Илье Муромце.

По преданию, святой снова явится во время Второго пришествия Христа и разоблачит лже-пророка.

Что до окончания жизненного пути пророка, то и в христианстве, и в иудаизме считается, что Илья вознесся на небо живым, на огненной колеснице.

Приметы в Ильин день: почему нельзя купаться

Илья был связан с водой, дождем. После 2 августа завершался купальный сезон в открытых водоемах. Вода в озерах начинает "цвести", портиться, становится холоднее и можно простудиться. Считалось, что наступает осень: "На Илью до обеда – лето, после обеда – осень".

По преданиям, вода становится мутная и холодная, потому что с коня Ильи в воду упала подкова. Также в народе говорили: "Илья в воду написал" или что нечистая сила испортила воду. В старину считалось, что в этот день в воду лучше не соваться, поскольку у озер и рек собираются русалки и водяные, которые могут утащить на дно. Кстати, из опасений, что нечисть может вселиться в домашних животных, поэтому их на Илью не пускали в жилье.

В Ильин день воде придавали особое значение: советовали умыться водой из родника, чтобы защититься от порчи и быть здоровым. Предки верили, что если собрать в этот день дождевую воду и обратиться к Илье, то можно избавиться от одиночества.

В грозу на Илью, чтобы не рассердить святого, верующие закрывали окна, старались тихо разговаривать, не смеяться, зажигали лампадки и свечи перед образами.

В Ильин день запрещалось работать. Допускалось только ухаживать за пчелами на пасеке.

Как обычно в церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. В церквях проходят богослужения, в некоторых - крестные ходы.