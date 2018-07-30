Россия выиграла уже второй спор в ВТО с Украиной, в этот раз по железнодорожным вагонам. Об этом сообщил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

"Да (Россия выиграла спор – Прим.Ред.)", — сказал Медведков.

В 2015 году Украина подала в ВТО иск к России из-за введения ограничений на экспорт вагонов и стрелочных переводов.

Ограничения затронули Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, предприятие "Азовобщемаш" и харьковский машиностроительный завод ФЭД.

По мнению украинской стороны, с 2013 года Россия ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. В Киеве утверждали, что действия Москвы были необоснованными.

Напомним, ранее в июле арбитраж ВТО удовлетворил большинство требований по иску Москвы к Киеву, который касался пошлин на нитрат аммония российского производства.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина запретила ввоз шифера из России.

Также Украина впервые проиграла России дело в Арбитраже ВТО.