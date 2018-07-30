Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство не будет отступать под натиском США в вопросе ареста американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не будем отступать, если нам будут угрожать санкциями. Они не должны забывать, что они теряют искреннего партнера", - заявил Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями, если не освободят Брансона, который работал там более 20 лет, и которого обвиняют в терроризме. Узник решительно отрицает обвинения. Рассмотрение его дела отложено до 12 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС.

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