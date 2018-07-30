Экономические санкции, которые администрация Трампа ввела против ЕС и Китая, могут бумерангом ударить по акулам американского и мирового бизнеса. Так, например, компания Apple, возможно, будет вынуждена пойти на повышение цен на свою массовую продукцию.

Об этом передает РБК со ссылкой на Financial Times.

Самый быстрорастущий сектор продукции Apple, который включает в себя "умные" часы Apple Watch, колонки HomePod и наушники AirPods, рискует пострадать от последнего предложения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд.

Основная продукция компании, iPhone и компьютеры Mac, пока что выведены из-под действия предложенных тарифов.

"Apple может быть вынуждена поднять цены в США, чтобы компенсировать повысившиеся пошлины, или принять удар по показателям доходности", - отмечают эксперты. Под новые пошлины могут попасть и "умные" колонки конкурентов Apple, это устройства компаний Amazon, Google и Sonos.

"Повышение градуса риторики между США и Китаем" - это один из "крупнейших рисков" для стоимости акций Apple в течение всего времени до презентации нового iPhone, - заверяют аналитики Morgan Stanley.

Напомним, что Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд в июне. До этого США ввели 25-процентные тарифы на китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил на это зеркальными мерами. Трамп объяснял, что введет новые пошлины, "если Китай откажется изменить свои действия, а также если продолжит настаивать на продвижении новых пошлин, о которых недавно объявил".