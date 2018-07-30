Украинская певица Анастасия Приходько вместе с украинскими добровольцами ВСУ создает общественное движение и идет в политику. Об этом она заявила в интервью телеканалу Эспресо.TV.

"Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Червень") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции", - отметила она.

В то же время она не ответила, собирается ли принимать участие с новой силой в парламентских выборах 2019 года.

"Я так не говорю (о выдвижении кандидатуры на следующих парламентских выборах, - Прим. Ред). В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а потом этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии", - отметила Приходько.

По ее словам, совмещать карьеру певицы и политика она не собирается. "Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят", - отметила певица.

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