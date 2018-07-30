Народный депутат Виталий Куприй, заглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил, что СБУ расследует факт государственной измены Петра Порошенко и кражу снайперских комплексов у спецназовцев.

Об этом политик написал у себя в Facebook.

"Сегодня получил повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по проведению президентом Петром Порошенко пиар-акции по дарению оружия подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Напомню, в СМИ была освещена информация о том, что Порошенко подарил 100 снайперских комплексов для 3-го полка сил спецопераций в Кропивницком на сумму в 500 000 000 гривен.

С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ, я направил запрос в Министерство обороны. В ответе министр Степан Полторак сообщил, что было передано 98 (а не 100) единиц охотничьего (а не военного) огнестрельного оружия в соответствии с трехсторонним договором о закупке товаров за благотворительные средства между поставщиками оружия, Центром обеспечения и дочерним предприятием "Кондитерская корпорация "Рошен".

Также Министром обороны было отмечено, что разглашение (обнародование) такой информации в СМИ в условиях проведения антитеррористической операции может раскрыть данные о типах оружия, используемого при выполнении боевых задач или о тех, кто способствует проведению указанной операции (без их согласия), а также причинить ущерб интересам национальной безопасности Украины.

Таким образом, по инициативе Петра Порошенко и в целях распространения в СМИ была организована и осуществлена ​​демонстрация вооружения, которое передается нашим военным, что по сообщению Степана Полторака может причинить вред интересам национальной безопасности Украины и является военной тайной!

Через суд мне удалось заставить СБУ начать расследование этого дела, а также они должны установить факты кражи двух снайперских комплексов у военных, которые, вероятно, Петр Порошенко оставил себе или своим друзьям в качестве подарка", - написал Виталий Куприй.

Фото: acebook.com/pg/kupriyofficial

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко отказались от слов о даровании Томоса до Дня крещения Руси.

Также мы рассказывали, что в АП засекретили данные об отдыхе Порошенко.