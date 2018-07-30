Гладил бедра и шептал на ушко. Мужа Ани Лорак заметили в обнимку с известной киевской тусовщицей
Супруг певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу был замечен в киевском караоке-клубе в компании украинской тусовщицы Яны Беляевой.
Об этом сообщает портал Super.ru.
На видео, которое попало в распоряжение издания, видно, как предприниматель обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. Из караоке пара уехала далеко за полночь.
Пока Ани Лорак @anilorak выступает на всевозможных фестивалях, её муж тоже срывает аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу @muratnalca проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе. Нам удалось узнать, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина и отношениями с Ани. Подробнее - по ссылке в профиле! А вы бы простили измену?
По данным издания, Яна Беляева торгует одеждой и обувью в Инстаграме. Она -любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей. К слову, Яна часто проводит время в компании подруг в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева.
Яна Беляева закрыла профиль в соцсетях, но некоторые ее фото из соцсетей удалось найти.
Тем временем певица Ани Лорак проводит вторую половину лета в череде выступлений, поскольку, по ее словам, именно она финансово обеспечивает семью. В частности, выступала на фестивале "Жара" в Баку.
Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сыграли свадьбу в 2009 году после четырех лет отношений. В 2011 году Ани родила дочь, которую назвали Софией.
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