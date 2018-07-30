Супруг певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу был замечен в киевском караоке-клубе в компании украинской тусовщицы Яны Беляевой.

Об этом сообщает портал Super.ru.

На видео, которое попало в распоряжение издания, видно, как предприниматель обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. Из караоке пара уехала далеко за полночь.

По данным издания, Яна Беляева торгует одеждой и обувью в Инстаграме. Она -любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей. К слову, Яна часто проводит время в компании подруг в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева.

Яна Беляева закрыла профиль в соцсетях, но некоторые ее фото из соцсетей удалось найти.

Тем временем певица Ани Лорак проводит вторую половину лета в череде выступлений, поскольку, по ее словам, именно она финансово обеспечивает семью. В частности, выступала на фестивале "Жара" в Баку.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сыграли свадьбу в 2009 году после четырех лет отношений. В 2011 году Ани родила дочь, которую назвали Софией.

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