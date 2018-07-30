Бывший глава Госфискальной службы Роман Насиров официально собрался в президенты. Он намекал на это еще весной, но сейчас в сети появилась предвыборная реклама экс-чиновника.

Этот ход вызвал удивление в соцсетях: Насиров - фигурант громкого коррупционного скандала о хищениях в налоговой. Кроме того, когда его задерживали, экс-глава ГФС сказался больным, а сеть облетели его фото в суде на кровати-каталке и под клетчатым пледом.

"Человек после тяжелой болезни исцелился и идет в президенты. Люблю такие истории. Они усиливают веру в Бога", - пишет журналист Василий Крутчак.

"С одной стороны смешно, что такой персонаж после больнички с больным сердцем говорит о новой Конституции, а с другой стороны, посмотрите на Тимошенко, которая притворялась больной и даже "убедила" врачей из Charité в своей болезни", - пишет блогер Клим Братковский.

"Интересно, его на каталке под клетчатым одеялом по городам и весям будут возить? А есть же еще Деревянко, Бубенчик, Богословская, Сироид, Богуцкая, Тарута, Ляшко на козе, Йуля в кресле-каталке, Гриценко на танке... И это еще не все! Я жду Лещенка, Найема, Залищук, Соболева на Падалке, Семенченка. Ну, шоб полный комплект", - перечисляет варианты блогер Олег Кириченко.

"Ромчик Насиров - идеальный кандидат в президенты Украины. Никаких иллюзий: жалкое г...но. Редкая удача, не придется разочаровываться. Опять же, уже сразу с электронным браслетом", - считает журналист Леонид Швец.

"Насиров идет в президенты. Не удивлюсь, если через месяц, два, он ворвется в тройку лидеров, не снимая своего одеяла в клетку. Партия репрессированных налоговиков. Все. PS Интересно, до марта месяца кто-то в Украине останется просто избирателем, а не кандидатом в президенты?", - удивляется депутат из Кривого Рога Николай Колесник.

Появились уже и первые мемы на Насирова-президента.

Ранее "Страна" рассказывала, как Роман Насиров пообедал с высокопоставленной чиновницей ГФС.