Одним из сюрпризов летней трансферной кампании стал переход экс-динамовца и игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко из Боруссии в английский Вест Хэм Юнайтед.

Наш легионер уже выбрал себе игровой номер, под которым и будет выступать за "молотобойцев". Как передает портал Zbirna Андрей Ярмоленко будет "молотить" под 20 номером.

Фото: whufc.com

Андрей Ярмоленко рассматривал разные варианты, но подумав и взвесив все "за" и "против" - остановился на двадцатке.

Добавим, что украинский легионер уже принял участие в трех спаррингах Вест Хэма: с Уикомбом (1:0) - 45 минут до перерыва, Престоном (2:2) - 65 минут (голевая передача) и Ипсвичем (2:1) - 63 минуты.

В английской Премьер-лиге Вест Хэм Юнайтед стартует 12 августа. Соперниками "молотобойцев" будет грозный Ливерпуль.

Ранее "Страна" сообщала, что глава ФФУ рассказал, куда исчезли деньги за трансфер Ярмоленко.

Также мы рассказывали, что Динамо начало продажу билетов на матч третьего тура против Шахтера.