Экс-премьер Арсений Яценюк считает, что Россия прилагает все усилия, чтобы помешать реализации проекта "Стена", так как не хочет усиленной границы между странами. Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода".

"Москва открыто не желает иметь границу между Украиной и Россией. Поэтому Кремль прилагает огромные усилия, чтобы помешать или дискредитировать любой пограничный проект", - говорит он.

При этом экс-премьер настаивает, что проект - полный успех. "Это часть одного из крупнейших достижений правительства после Майдана и усилий всего украинского народа: восстановление обороноспособности страны", - заявляет он.

Яценюк называет ложными, "в стиле Геббельса", обвинения его в организации любых неправомерных действий, которые подпитывают "пропаганду Кремля": "Даже если подрядчики и местные чиновники что-то украли (а расследованию придется это доказать в суде), каким образом может быть вовлечен в это премьер-министр?" - спрашивает он.

Бывший глава правительства утверждает, что его детище сумело прекратить контрабанду и незаконную миграцию, а также помогло Украине обеспечить безвизовый режим с ЕС и заложить основу для возможного членства в НАТО.

"Наши партнеры всегда давали понять, что Украина должна построить надежную границу с Россией", - отметил Яценюк.

Издание обратилось также к пограничникам с вопросом о надежности новой границы. Пограничник из Гоптовки Оксана Иванец признает, что стена не выдержит наступления российский войск, но считает, что не в этом ее суть.

"Она дает нам время организовать первую линию обороны, пока мы ждем прибытия Вооруженных сил", - пояснила она.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ закончило расследование по проекту "Стена". Имена "крышевавших" аферу чиновников остались за кадром.

Также с главного фигуранта по делу "стены Яценюка" сняли электронный браслет.