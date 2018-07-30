Президент Турции Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - принять его страну в группу. Об этом он сказал на пресс-конференции в Йоханнесбурге 27 июля сообщает газета Hurriyet Daily News.

"Если вы нас возьмете, то группу будут называть БРИКСТ", - отметил Эрдоган. Он добавил, что лидеры стран, входящих в группы, восприняли его предложение тепло.

"Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не выступают против этого", - сказал Эрдоган. Он отметил, что Турция есть в составе стран "Большой двадцатки", туда же входит пять членов БРИКС.

"Хотелось бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы мы стали частью группы и заняли свое место в БРИКС", - отметил Эрдоган

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