В аэропорту Жуляны ("Киев" имени Игоря Сикорского) строители начали работы по установке каркаса новой секции международного терминала А в рамках работ по расширению аэровокзального комплекса. Об этом пишет Аvianews.

Проект увеличения площади предполагает строительство новой секции в правом крыле здания площадью 9,5 тысяч кв. метров. Площадь существующего терминала А составляет 14 тысяч кв. метров.

Фото: avianews.com

Как отмечают в Жулянах, это позволит увеличить число стоек регистрации, кабинок паспортного контроля и пунктов авиабезопасности. Работы планируется завершить в мае 2019 года. Затраты на строительство оператор аэропорта "Мастер-Авиа" оценивает в 500 млн грн.

В связи с необходимостью выделить место для строительной техники аэропорт отдал под эти цели часть зоны парковки и предупредил о возможном дефиците мест для стоянки автомобилей.

Ранее "Страна" писала о том, что Ассоциация аэропортов Украины возмущена обысками НАБУ в "Жулянах".

Также мы сообщали, что самолет, который выкатился за пределы полосы в Жулянах, отправили в утиль.