Синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра, 31 июля дожди на Западе и Севере страны, а также в столице Украины. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Скоро Илья (Ильин день - Прим. Ред.), поэтому нужно за эти два дня накупаться. Что завтра? Во вторник дожди все еще на Западе. Карпаты и вокруг - держитесь! Также завтра дожди пройдут на севере Украины. Остальные территории - без существенных осадков", - пишет она.

Она сообщает, что жара удержится на Юге и Востоке, +28+33 градуса. В целом по стране ожидается +25+30 градусов: "Киевляне! Если вы соскучились по дождю, то 31 июля в столице как раз снова подождит и погремит. Днем предполагается около +28+30 градусов. Дышать будет тяжеловато", - прогнозирует Диденко. Но во второй половине недели температура несколько спадет.

Фото: facebook.com

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