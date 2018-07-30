Чемпионат Украины по футболу набирает ход и уже 3 августа нас ждет сумасшедшее украинское классико. На НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Начало встречи - в 19:00.

Билеты на этот матч уже появились в продаже, передает официальный сайт бело-синих.

На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Продажа билетов производится в кассах на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Кассы открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в субботу и воскресенье - с 11:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14: 00) в день игры - с 10:00 и до окончания первого тайма матча.

Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма будет работать касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны "Бессарабских ворот").

Ранее "Страна" сообщала, что ФФУ дисквалифицировала Исмаили на два матча, но он может сыграть с "Динамо".