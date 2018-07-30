Крупное ДТП произошло в ночь на 30 июля в Киеве на улице Набережно-крещатицкой. Автомобиль BMW 525 снес рекламную конструкцию Samogon Bar в виде трактора. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась в 02:48. По предварительной информации, BMW на грузинских номерах двигался на высокой скорости по Гаванскому мосту в сторону правого берега. Водитель не справился с управлением и на съезде с моста вылетел с проезжей части. В результате происшествия машина получила серьезные повреждения, а раритетный трактор, который стоял в качестве рекламы Samogon Bar, оказался перевернутым на бок.

На место инцидента прибыли полицейские и медики скорой помощи. У водителя BMW зафиксирована травма носа, от госпитализации он отказался.

Фото: kiev.informator.ua

Установлено, что в машине находились два парня из Эквадора, которые уже несколько лет проживают на территории Украины. Молодой человек, который сидел за рулем, имел внешние признаки алкогольного опьянения. Вначале оба парня свободно общались на русском и украинском языках, но, когда дело дошло до прохождения теста на содержание алкоголя в крови, водитель внезапно перестал понимать патрульных, заговорил на испанском и потребовал переводчика.

При двух свидетелях был зафиксирован отказ от прохождения теста на драгере. После этого составили админматериалы по факту ДТП, а также за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Автомобиль отправится на штрафплощадку, а трактор - на ремонт.

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