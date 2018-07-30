В августе украинцев ждут несколько важных изменений. "Страна" разбиралась, что произойдет в этом месяце.

Подорожание газа для предприятий

С 1 августа 2018 года вырастет цена на газ для промышленных потребителей, которые покупают "голубое топливо" на условиях предоплаты. НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал прейскурант на природный газ.

По сравнению с июлем газ подорожает на 1,8% (на 177,6 грн). То есть в итоге цена с НДС поднимется до 10 тыс. 130,4 грн за 1 тыс. куб. м.

Такие условия покупки действуют для потребителей, приобретающих газ по предоплате объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при отсутствии долгов перед компанией, а также для 100%-ных фирм-"дочек" НАК.

Для других покупателей цена вырастет на 1,7% (на 189,6 грн) – до 11 тыс. 83,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Фото: naftogaz.com

Также Украина переходит от месячной к суточной балансировке газа с 1 августа.

В этот же день заканчивается действие спецобязательства НАК Нафтогаз Украины, по которому цена газа для населения оставалась неизменной и ниже рыночной.

Рост тарифов в Киеве

1 августа должен окончательно завершиться переход от Киевэнерго к новому коммунальному предприятию - Киевтеплокоммунэнерго, из-за чего в столице никак не включат горячую воду. Киевтеплокоммунэнерго стало исполнителем услуг по теплообеспечению и подаче горячей воды после того, как в мае этого года КГГА завершило соглашение с Кевэнерго. Однако возник спор, кто должен оплачивать существующие долги.

Новые тарифы Киевтеплокоммунэнерго будут действовать с 1 августа до 31 декабря этого года По данным киевских властей, это не слишком отразится на платежках, поскольку рост тарифов незначительный.

Электроэнергия для потребителей подорожает на 4,51 коп. - с 178,32 коп/кВт/ч до 182,83 коп/кВт/ч

Производство тепловой энергии для услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой для населения подорожает на 4 копейки - с 783,05 до 783,09 грн/Гкал

Для религиозных организаций тариф на отопление и горячую воду составит 476,04 грн/Гкал

Для бюджетных организаций - 1185,21 грн/Гкал

Для других потребителей - 1184,57 грн/Гкал

Появятся списки поступающих в вузы

1 августа Минобразования обнародует список поступающих. В электронных кабинетах будет изменен статус заявлений. В случае положительного решения - появится сообщение, что абитуриент рекомендован к зачислению. После этого необходимо сдать оригиналы документов в приемную комиссию выбранного вуза до 18:00 6 августа. После получения вузом документов - появится подтверждающий поступление статус "Включен в приказ".

После приказа МОН заключается договор с абитуриентом.

Если к этому времени поступающий не подаст оригиналы, то он потеряет право в этом году на зачисление (перевод) на обучение по государственному заказу.

Также в ведомстве отметили, что если абитуриент не пройдет на бюджет или не захочет учиться там, где получил рекомендацию на бюджетное место, то может выбрать контрактное обучение. А также, что каждый поступающий, который не прошел на бюджет, автоматически принимает участие в конкурсе на контракт по всем своим заявлениям.

Отключение аналогового ТВ

Кабмин постановил, что с 1 августа отключат от аналога Киев и Кировоградскую область, а с 1 сентября – всю Украину.

Уже 1 августа все зрители в Киеве и Кировоградской области, которые получали аналоговый сигнал с эфира и имеют телевизоры старого образца, не смогут без телетюнера просматривать телевизионные программы.

В четверг, 26 июля на заседании Нацсовета были внесены дополнения и рекомендации распоряжению Кабмина, чтобы аналоговое вещание не отключалось на территориях Черниговской, Харьковской и Сумской областей, где существуют "риски информационного влияния со стороны России", и чтобы это отключение до 31 декабря не распространялось на местные телекомпании, которые не имеют цифровых лицензий.

"Страна" уже рассказывала, с чем связан инициативы перехода на "цифру" в предвыборный период. Это позволит властям сузить влияние крупнейших телеканалов, которые неподконтрольны администрации президента.

Другие нововведения

Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) начинает свою работу с 1 августа 2018 года. Госорган будет координировать работу 13 морских портов и осуществлять безопасность судоходства.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook.

С 1 августа в Украине вводят электронный кабинет для автоперевозчиков. В нем будут записаны все данные о перевозчике, его лицензии и маршрутах, а также на счет наложенных штрафов или взысканий.

Нацбанк вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналом 10 и 50 коп. До этого подкрепление касс банков монетами было бесплатным.

Погода в августе

В августе в Киеве обещают переменную облачность без жары. Средняя температура составит +23-24. В середине и в конце месяца в августе обещают дожди. Об этом пишет Gismeteo.

При этом сайт Accuweather уточняет, что в течение августа солнечных дней будет больше, чем дождливых, но вероятны грозы.

Премьеры в августе

Украинских киноманов ожидают несколько долгожданных премьер.

2 августа в кинотеатрах начнется показ фильма "Кристофер Робин" режиссера Марка Форстера. Киноистория основана на книгах Алана Милна о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях. В ней друзья из детства пытаются напомнить повзрослевшему Кристоферу Робину, что чудеса существуют. Главную роль исполняет Юэн МакГрегор.

С 9 августа начнется показ мюзикла "Мамма Mиa! 2". Фильм рассказывает историю дочери Донны - Софи. В ролях Мерил Стрип, Аманда Сейфрид, Лили Джеймс, Колин Ферт, Пирс Броснан, Шер.

В этот же день в афишах появится комедия "Шпион, который меня бросил" с Милой Кунис и Кейт Маккиннон. Главные героини - две подруги, которые неожиданно попадают в центр шпионской истории.

Для любителей ужасов кинотеатры приготовили фильм "Мэг", премьера которого в Украине намечена на 9 августа. По сюжету человечество сталкивается с огромными хищниками, обитающими на морском дне, и начинается битва за жизнь. В главных ролях - Джейсон Стэтхэм и Руби Роуз.

С 30 августа в кинотеатрах начнут показывать драмеди "Не волнуйся, он далеко не уйдет" Гаса Ван Сента, повествующая о жизни карикатуриста Джона. История основана на автобмографии Джона Каллагана. В фильме снялись Хоактн Феникс, Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Удо Кир.