В Хмельницкой области вблизи автозаправки легковушка врезалась в автобус, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Хмельницкой области. Авария произошла 29 июля, около 21:30 в городе Староконстантинове.

"Предварительно установлено, что 27-летний хмельничанин на автомобиле Сitroen C Elysee не избрал безопасной скорости и интервала движения и при осуществлении маневра объезда автобуса Mercedes, который двигался в попутном направлении, столкнулся с его задней частью", - сообщили в полиции.

Фото: hm.npu.gov.ua

Автобус ехал без пассажиров, за рулем находился 28-летний житель города Винница. "В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения в виде закрытых переломов правого бедра и руки, а также черепно-мозговой травмы. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Староконстантиновскую центральную районную больницу. Две пассажирки автомобиля - 29-летняя женщина и ее 58-летняя мать от полученных травм скончались на месте происшествия", - заявили в ведомстве.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее "Страна" сообщала, что в Хмельницкой области в ДТП фура раздавила легковушку, 3 человека погибли.

Также под Хмельницкой в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами.