Военнослужащие отдельной горно-штурмовой бригады покорили гору Монблан. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"27.06.2018 года наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана - самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствиям", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, в апреле в Альпах из-за обрушившейся непогоды погибли четыре туриста.

Ранее "Страна" писала о том, что в Грузии четверо украинцев утонули в горной реке во время рафтинга.

Также мы сообщали, что в Карпатах во время трофи-рейда внедорожник сорвался с горы.