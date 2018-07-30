В селе под Львовом мотоциклист наехал на детскую коляску, в результате чего пострадал сам водитель, 11-месячная девочка и ее двухлетняя сестра. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июля около 15:30 в селе Подгородцы Сколевского района.

Установлено, что водитель мотоцикла Sabur, 32-летний местный житель, не справился с управлением и зацепил рулем коляску, в которой находилась девочка в возрасте 11 месяцев.

Ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него ушибы. Также травмирована двухлетняя сестра девочки - у нее такой же диагноз. В момент наезда дети находились с мамой на обочине дороги.

Сам мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

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