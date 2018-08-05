В Украине завершен подготовительный этап создания учебного центра военной разведки на базе 49-го отдельного учебного разведывательного батальона. Об этомсообщает пресс-служба ГУ разведки Минобороны.

"Завершен подготовительный этап реформирования 49-го отдельного учебного разведывательного батальона в учебный центр разведки. После приобретения полной готовности учебный центр будет способен проводить подготовку разведывательных подразделений до батальона включительно", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, главным отличием подготовки личного состава в учебном центре по сравнению с учебными военными частями заключается в том, что в центре будут готовиться не только специалисты отдельных военных специальностей, но и подразделения в целом.

"Началу практического создания учебного центра предшествовала кропотливая работа по всестороннему изучению соответствующего опыта вооруженных сил ведущих стран мира и реального опробования их учебных программ в воинских частях и подразделениях разведки ВС Украины. После этого началась практическая фаза, состоящая из нескольких этапов, по завершению которых центр будет постепенно приобретать возможности по подготовке разведывательных отделений и взводов, затем - разведывательных рот соответственно. В конце последнего этапа центр должен быть готовым осуществлять подготовку разведывательного батальона в полном составе. Конечная цель создания центра заключается в качественно новом совершенствовании подготовки воинских частей и подразделений разведки к выполнению задач по назначению", - пояснили в ведомстве.

На сегодня, отметили в ГУР, созданы комфортные условия для проживания, питания, быта и досуга личного состава, построены современные учебные классы и электронные тиры для подготовки специалистов различных разведывательных специальностей, оснащенные новейшим техническим оборудованием.

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