Организация объединенных наций (ООН) оказалась в непростом положении из-за того, что более 80 стран задержали выплаты регулярных взносов в ее бюджет.

Об этом сообщает центр новостей ООН.

"По состоянию на 26 июля свои взносы в регулярный бюджет ООН на 2018 год в полном объеме уплатили лишь 112 государств-членов - на общую сумму в 1 миллиард 494 миллиона долларов", - сообщили в организации.

Говорится, что в списке должников - 81 страна. Среди них - Беларусь, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия и США.

Должники не доплатили ООН около 810 миллионов долларов.

В организации сообщают, что никогда не сталкивалась с подобной тяжелой ситуацией.

Объясняется, что размер взноса каждого государства исчисляется в процентах от общих расходов ООН, а шкалу взносов каждые три года определяет генассамблея.

"В основу этой шкалы положен принцип платежеспособности государств. При таком подходе учитывается валовый национальный продукт за шестилетний период", - говорится в сообщении организации.

При этом если экономика страны развивается, то растет и размер взносов в бюджет ООН.

Согласно действующей шкале, США оплачивают 22% регулярного бюджета ООН, Япония - почти 10%, Германия - более 7%, Китай - 7,9%, Россия -3,088%.

В 2017 году генассамблея ООН приняла бюджет международной организации на два года в размере 5,395 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что бюджет Генассамблеи ООН "похудел" на $166 миллионов.

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