Львовские лжеминеры переключились с бизнес-центров на социальные объекты. Так, неизвестные угрожают заложить взрывчатку под Львовскую областную клиническую больниц, если не получат 5 тысяч гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что сегодня, 30 июля, около 09:15 на электронную почту Львовской областной клинической больницы поступило анонимное письмо с требованием перечислить пять тысяч гривен на электронный счет.

Если требование не будет выполнено, автор письма угрожает заминировать помещение больницы, расположенное по адресу улица Черниговская, 7.

На данный момента на место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.

Правоохранители обследуют здание больницы, которую аноним указал в письме, и прилегающую территорию.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия, устанавливается личность автора письма.

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