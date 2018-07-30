Судебные дебаты в деле о государственной измене Виктора Януковича перенесены на вторник, 31 июля. Об этом стало известно после непродолжительного сегодняшнего заседания Оболонского суда Киева сообщает "112 Украина".

Причина переноса - неявка адвокатов Януковича на заседание. Сегодня оно продлилось 5 минут. Адвокаты же подали в суд ходатайство, что сегодня на заседание не прибудут из-за рассмотрения Верховным судом ходатайства об изменении подсудности дела о госизмене.

Председательствующий судья Владислав Девятко прогнозирует, что уже к 1 августа начнется оглашение приговора по делу о госизмене.

О переходе к стадии дебатов стало известно по итогам заседания 17 июля. Тогда же защита Януковича выразила протест против такого решения коллегии судей Оболонского суда.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение его дела продолжается с прошлого года.

Ранее "Страна" узнала, какой приговор могут вынести Януковичу ко Дню Независимости.

Также мы сообщали, что британский адвокат увидел в письме Януковича к Путину не призыв к вторжению, а предложение проконсультироваться.