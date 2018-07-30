Десять членов Квалифицированно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) поддержали выговор заместителю генерального прокурора - специализированному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому, и лишь один член КДКП проголосовал за его увольнение.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

По данным источника, один из членов комиссии имел свою точку зрения и проголосовал за увольнение Холодницкого.

При этом собеседник не смог сообщить фамилию этого члена комиссии, но добавил, что это был один из руководителей КДКП.

Напомним, глава САП Назар Холодницкий после получения выговора ушел в отпуск до 13 сентября.

Ранее Страна" писала о том, что из-за войны НАБУ и САП работа обоих структур по делам против топ-чиновников может быть полностью парализована.

Также мы сообщали, что на Холодницкого уже есть готовая "пидозра" в Генпрокуратуре.