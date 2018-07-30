Популярная поп-исполнительница Ани Лорак заявила, что ей приходиться работать на износ из-за нехватки денег.

Об этом певица поделилась на фестивале "Жара" в Баку в интервью для Dni.

"Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Я - эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!", - заявила Лорак.

Фото: Ани Лорак/google.com.ua

К слову, муж Лорак - Мурат Налчаджиоглу, по ее словам не очень богат, и именно она обеспечивает семью.

"Это иллюзия, что у меня богатый муж. Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее", - рассказала певица.

Напомним, красивая история отношений Ани и Мурата началась в 2005 году. Певица отдыхала в Турции и в отеле познакомилась с симпатичным менеджером. Это была любовь с первого взгляда. А утром, когда Лорак надо было улетать, будущий муж ей признался:"Я не знаю, увижу ли я тебя когда-нибудь еще раз, но я буду ждать тебя всю жизнь!"

Фото: Ани Лорак с мужем и дочкой/google.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, как и где отдыхают Лорак, Полякова и невестка Ющенко.

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