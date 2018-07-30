В селе под Львовом, годовалый малыш утонул в пруду
В селе во Львовской области 29 июля в пруду утонул годовалый ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Вчера в одном из сел Каменка-Бугского района около 17:30 отец заметил отсутствие сына в возрасте год и четыре месяца, который находился на территории хозяйства. Вскоре он обнаружил малыша в пруду вблизи дома, после чего отвез его в больницу, где медики констатировали смерть ребенка", - проинформировали в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Назначены экспертизы.
Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом девочка утонула на глазах отчима, который не умел плавать.
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