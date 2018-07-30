В одном из киевских автобусов прямо на ходу оторвались двери, упав в салон. Об этом сообщил пассажир этого автобуса, сообщает ресурс "Киев Оперативный" на своей странице в соцсети. Свидетель инцидента сообщает, что, к счастью, при этом никто не выпал из автобуса.

"В автобусе №30 во время движения отвалились двери. К счастью, никто не выпал и не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

В комментариях под этим постом киевляне принялись активно обсуждать недавнее подорожание стоимости проезда и техническое состояние общественного транспорта.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что после подорожания проезда в общественном транспорте Киева, в столичных маршрутках начали поднимать цены.

Также мы сообщали, что под Киевом маршрутчики избили полицейского за замечание о нарушении ПДД.