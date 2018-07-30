Скандальная Наталья Корчак вновь оказалась в системе Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК). Экс-главу ведомства назначили уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Уполномоченные лица (координаторы) должны обеспечивать равные права и возможности женщин и мужчин, предотвращать и противодействовать насилию по признаку пола.

Они организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности, проведение анализа состояния обеспечения гендерного равенства.

Также они должны координировать мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, мониторить их реализацию, пропагандировать ликвидацию всех форм дискриминации по признаку пола и информировать об этом", - заявили в НАПК.

Корчак возглавляла НАПК с марта 2016 по март 2018 года.

Напомним, 14 ноября 2017 года экс-начальница Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина заявила, что руководство фальсифицировало результаты проверок нардепов. Она также отметила, что во время проверки НАПК в январе 2017 года были выявлены факты фальсификаций результатов специальной проверки кандидатов на должности государственной службы.

Позже экс-член НАПК Руслан Радецкий заявил, что причиной заявления Соломатиной стал его личный конфликт с главой НАПК Натальей Корчак. Соломатина это опровергла.

Ранее "Страна" сообщала, что у Генпрокуратуры Украины не хватает доказательств по делу экс-главы НАПК Корчак.

Также Корчак считает давлением проверку ее деклараций.