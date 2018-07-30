Украина должна принять незамедлительные меры, чтобы остановить систематическое преследование ромов в стране.

Об этом говорится в официальном заявлении экспертов ООН в области прав человека.

"Мы решительно осуждаем эти отвратительные акты запугивания и насилия в отношении членов ромского нацменьшинства в Украине. Мы также серьезно обеспокоены растущей ненавистью и насилием по признаку расы в отношении этой общины и, в частности, в отношении самых уязвимых его представителей, детей и женщин", - заявили эксперты ООН.

Как указывают эксперты, нападения начались в апреле 2018 года и совершались членами экстремистских ультраправых группировок. Нападения совершались в том числе на женщин и детей в разных регионах страны, включая Киев, а также Харьков, Тернополь и Львов.

Поселения ромов поджигались, а жители подвергались запугиваниям, нападениям и были вынуждены покинуть свои дома. Сообщается, что преступники являются членами ультраправых националистических группировок, таких как "С14" и "Национальные бригады".

В результате нападения в Львове один человек погиб от ножевых ранений и четверо других получили ранения. В поселке Великая Березовица в Тернопольском районе ромов обстреляли, также они подверглись запугиваниям и нападениям. Большую часть из присутствующих там составляли дети.

Среди жертв нападений также оказался адвокат, который работал по делу о насилии в отношении ромов. Местный прокурор и трое людей в масках ворвались в его офис, угрожали ему пытаясь заставить его прекратить работать над этим делом.

"Данные нападения - свидетельство вызывающего беспокойство систематического преследования ромов в Украине, которое отягчается разжиганием неприязни и стигматизации. Политическая и экономическая ситуация в стране этому способствует", - заявили эксперты ООН.

"Мы осуждаем отсутствие эффективных мер защиты представителей нацменьшинства ромов от подобных действий со стороны украинских властей и, в частности, государственной и местной полиции. Мы также обеспокоены заявлениями о господствующей атмосфере безнаказанности и отсутствии подотчетности без тщательного и беспристрастного расследования подобных преступных действий. Важно, чтобы подобные преступления на почве ненависти и на расовой почве были объектом эффективного судебного преследования с учетом дополнительных отягчающих обстоятельств в виде "расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды" вместо того, чтобы просто считаться "хулиганством". Насильственные выселения, вызванные разрушением и сжиганием домов, являются грубыми нарушениями прав человека и должны тщательно расследоваться с последующим уголовным преследованием", - добавили эксперты.

Также эксперты ООН отметили, что министр внутренних дел и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека публично осудили эти нападения.

"Мы призываем власти Украины принять надлежащие меры для выполнения своих международных обязательств в области прав человека, в том числе в отношении защиты прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Они должны расследовать все нападения в отношении ромов и предоставить компенсацию за весь понесенный ущерб, включая адекватную компенсацию для пострадавших. Те, кто лишились своих домов и имущества во время нападений, должны получить безопасные и надежные альтернативы этому жилью от властей до тех пор, пока не будет предоставлена надлежащая компенсация".

"Мы считаем, что необходимы координированные и постоянные действия для предупреждения таких нападений, обеспечения правосудия и прекращения безнаказанности", - считают эксперты, которые обещают продолжить следить за развитием ситуации.

Ранее "Страна" писала о том, что Геращенко считает, что нападение на лагерь ромов организовала Россия, а следующими на очереди были евреи.

Также мы сообщали, что Князев поручил полицейским за выходные пересчитать ромов в Украине и обеспечить их безопасность.