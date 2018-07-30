В понедельник, 30 июля, в Китае на севере Пекина, возле моста Цзисянсы, рухнул вертолет. Об этом сообщает газета China Daily.

По данным информационного портала Sina, не исключено, что в результате инцидента есть жертвы.

Как отмечается, крушение произошло сегодня в 11.00 по местному времени (06.00 по Киеву - Прим.Ред).

К месту происшествия срочно направились машины скорой помощи и полиция. Подробности аварии выясняются.

Напомним, 11 июля, в Польше, около города Ополе разбился вертолет. В результате авиакрушения погибли два человека из трех находящихся на борту. Третий пострадавший был доставлен в больницу.

Ранее "Страна" писала о том, что под Черниговом пьяный вертолетчик рухнул в кукурузу, обесточив пять сел.

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