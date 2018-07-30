В понедельник, 30 июля в Солсбери попрощаются с 44-летней матерью троих детей Дон Стерджесс, которая умерла в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери. Об этом сообщает Sky News.

На трарной церемонии предусмотрены специальные меры безопасности. Власти решили прибегнуть к таким мерам, чтобы предотвратить возможное влияние вещества на тех, кто придет проститься с погибшей.

Дон Стерджесс. Фото: news.sky.com

В частности, на похоронах не будет носильщиков: гроб будет уже стоять на месте, когда родные придут проститься с погибшей.

У семьи будет всего 15 минут, чтобы провести умершую в последний путь. Также сообщается, что посторонние люди не будут допущены на прощание.

Напомним, британка Дон Стерджесс умерла 8 июля в результате воздействия "Новичка", ее партнер Чарли Роули находился в больнице, но на прошлой неделе его выписали.

Считается, что Стерджесс побрызгала из флакона на кожу, думая, что это духи, и получила дозу в десять раз больше, чем Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери.

Ранее "Страна" писала о том, что полицейские Солсбери ищут следы "Новичка" в общественных туалетах города.

Также мы сообщали, что в Британии после отравления Скрипалей выпустили водку "Новичок" и тут же закрыли ее производство.