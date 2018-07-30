В Греции, число погибших от масштабного пожара, который бушевал в прибрежных районах к востоку от Афин, выросло до 91 человека.

Об этом сообщает Еkathimerini.

Национальная пожарная служба Греции также сообщила, что через шесть дней после пожара пропавшими без вести все еще считаются 25 человек. Греческие чиновники впервые назвали точное число пропавших без вести.

Напомним, пожар вспыхнул еще 23 июля. База данных, которую ведет Центр исследований эпидемиологии катастроф в Брюсселе, показывает, что это наиболее смертоносный лесной пожар в Европе с 1900 года.

Подавляющее большинство жертв погибли от огня, хотя некоторые люди утонули в море, пытаясь спастись от пламени. Десятки добровольцев-дайверов в воскресенье продолжали искать в море тела погибших.

Напомним, несмотря на заявления чиновников о том, что причиной разрушительных пожаров в Греции был поджог, расследование, проведенное Греческой пожарной службой, показало, что причина в халатности.

Скорее всего, причиной пожара стал костер, который развел кто-то из местных жителей.

Ранее "Страна" писала о том, что смертоносные лесные пожары в Греции показали из космоса.

Также мы сообщали, что появились видео и фото смертоносных пожаров в Греции. Люди спасаются от огня в море.