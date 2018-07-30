В понедельник, 30 июля, в 10.00 в Оболонском районном суде Киева начнутся судебные дебаты по делу о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщила в Facebook Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко.

"О переходе к стадии судебных прений 17 июля объявил председательствующий судья В. Девятко.

Напомню, что Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Поэтому "активизация" беглеца и его адвокатов понятна", - написала Лариса Сарган.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что опубликованы черно-белые фото Януковича из дела Манафорта.

Также мы рассказывали, что ГПУ хочет допросить Фукса по делу о "миллиардах Януковича".