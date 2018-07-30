Вчера, 29 июля во Львове состоялся суд над гражданином Польши, задержанным по делу о повреждении щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений, на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Злоумышленник признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн по статье "Мелкое хулиганство", также ему необходимо оплатить 340 гривен судебного сбора.

Как сообщил директор ЛКП Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай, задержанный - житель Польши. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.

Напомним, в субботу, 28 июля, группа неизвестных лиц спортивной внешности повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 гг., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища. Охране, совместно с полицией, удалось задержать лишь одного из злоумышленников. Горсовет направил обращение в правоохранительные органы по факту повреждения имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что под Львовом вандалы разбили бюст Пушкина.

Также мы сообщали, что в Харькове вандалы украли бюст с могилы историка Дмитрия Багалия.