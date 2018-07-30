Вчера, 29 июля, около 18:45 между Трипольем и Мироновкой произошла жуткая железнодорожная катастрофа.

Как сообщает городской портал Запорожья, поезд "Киев - Бердянск" №226 столкнулся с легковым автомобилем.

Фото: 061.ua

По словам железнодорожников, водитель легковушки пытался "проскочить" перед составом, но не успел.

После удара поезд протащил авто почти километр. На место происшествия прибыли медики, правоохранители и сотрудники ГСЧС.



Известно как минимум о двух погибших.

В "Укрзализныце" (по состоянию на 19:20 29 июля - Прим.Ред.) о трагедии не знали. Состав не смог продолжить движение по маршруту до тех пор, пока на место не приехал судмедэксперт.

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