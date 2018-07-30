В понедельник, 30 июля, курс доллара вырос на 11 копеек, а курс европейской валюты на столько же снизился. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк Украины установил официальный курс основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2676,1506 гривны (+11,0094);

100 евро - 3111,0251 гривны (-11,4543);

10 российских рублей - 4,2497 гривны (+0,0288).

Курс доллара на 30 июля поднялся на 11 копеек до 26,76 гривен. Курс евро упал до 31,11 гривен. Курс российского рубля незначительно поднялся.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-заместитель председателя НБУ считает, что к осени доллар поднимется в цене до 27 гривен.

Также мы сообщали, что за шесть месяцев в Украину официально прислали больше миллиарда долларов переводов - НБУ.