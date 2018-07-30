Курс НБУ на 30 июля. Доллар подорожал на 11 копеек, а евро подешевел
В понедельник, 30 июля, курс доллара вырос на 11 копеек, а курс европейской валюты на столько же снизился. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Национальный банк Украины установил официальный курс основных иностранных валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2676,1506 гривны (+11,0094);
- 100 евро - 3111,0251 гривны (-11,4543);
- 10 российских рублей - 4,2497 гривны (+0,0288).
Курс доллара на 30 июля поднялся на 11 копеек до 26,76 гривен. Курс евро упал до 31,11 гривен. Курс российского рубля незначительно поднялся.
Ранее "Страна" писала о том, что экс-заместитель председателя НБУ считает, что к осени доллар поднимется в цене до 27 гривен.
Также мы сообщали, что за шесть месяцев в Украину официально прислали больше миллиарда долларов переводов - НБУ.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!